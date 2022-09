La confirmation que la WTCR Race of Bahrain et la WTCR Race of Saudi Arabia décideront du titre de l'édition 2022 du WTCR – FIA World Touring Car Cup font que le calendrier de la saison est désormais complet. Voici un rappel des deux derniers meetings.

WTCR Race of Bahrain

Quoi ?Manches 15 et 16 du WTCR – FIA World Touring Car Cup

Où ?Bahrain International Circuit

Quand ?10-12 novembre ?



WTCR Race of Saudi Arabia

Quoi ?Manches 17 et 18 du WTCR – FIA World Touring Car Cup

Où ?Jeddah Corniche Circuit

Quand ?25-27 novembre

