Le calendrier final du WTCR / OSCARO 2019 a été approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile

Le calendrier de la saison 2019 de la WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a été approuvé par la Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Lors de sa réunion à Genève aujourd'hui (7 mars), le WMSC (World Motor Sport Council) a ratifié la date de la première course WTCR en Malaisie du 13 au 15 décembre, finalisant ainsi le calendrier complet pour la saison à venir.



La date de la WTCR Race of Malaysia, qui fera partie d'un festival inédit du sport mécaniqueen Asie avec le Championnat du monde d'endurance moto de la FIM, avait été soumise à l'approbation de la WMSC après la publication de la date provisoire après une réunion de la Commission Touring Car de la FIA le 12 février à Paris.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, s'est félicité du vote du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, comme il l'a exprimé : "Nous sommes très heureux que la date de la super-finale du WTCR / OSCARO ait été confirmée pour le 13-15 décembre. Avec le Championnat du Monde d'Endurance de la FIM également en tête d'affiche lors de l'événement, les fans auront droit à un spectacle unique avec de l'action sur deux roues ainsi que sur quatre roues. L'événement accueillera également la première course nocturne du WTCR et, bien sûr, les manches décisives de la bataille pour le titre de 2019. Ce sera un week-end de divertissement mémorable et spectaculaire. Les préparatifs vont commencer pour de bon."



WTCR - Coupe du Monde Touring Car FIA présentée par OSCARO calendrier 2019 :

Manches 1-3 : WTCR Race of Morocco, Circuit Moulay El Hassan, Marrakech (5-7 avril)

Manches 4-6 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring (26-28 avril)

Manches 7-9 : WTCR Race of Slovakia, Slovaquie Ring (10-12 mai)

Manches 10-12 : WTCR Race of Netherlands, Zandvoort (17-19 mai)

Manches 13-15 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife (20-22 juin)

Manches 16-18 : WTCR Race of Portugal, Vila Real (5-7 juillet)

Manches 19-21 : WTCR Race of China, Ningbo (13-15 septembre)

Manches 22-24 : WTCR Race of Japan, Suzuka (25-27 octobre)

Manches 25-27 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia (14-17 novembre)

Manches 28-30 : WTCR Race of Malaysia, Sepang (13-15 décembre)



