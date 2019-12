Le calendrier WTCR 2020 approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

Le calendrier du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 a été approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, qui s'est réuni à Paris le 4 décembre.

Il inclut deux nouveaux pays, la Corée du Sud et l'Espagne, sur la #RoadToMalaysia, destination de la super-finale au Sepang International Circuit du 10 au 13 décembre 2020.



WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 avril 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 septembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 octobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre 2020



