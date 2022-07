Rob Huff est passé du statut de héros (de course) en WTCR à celui de zéro (points) potentiel après des qualifications difficiles sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, hier.

Après sa victoire éclatante sur la WTCR Race of Portugal au début du mois, le Britannique se morfondait en 14e position à l’issue des qualifications pour les manches italiennes de la WTCR – FIA World Touring Car Cup au volant de sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport.



Cela signifie que le vainqueur du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA en 2012 est confronté à la perspective de devoir se battre pour marquer des points lors de cette WTCR Race of Italy, après être arrivé sur le circuit parmi les prétendants à la victoire.



Revenant sur une“journée difficile”, Huff a déclaré :“Malheureusement, nous sommes seulement P14, la principale raison à cela étant que nous avons eu un problème avec le différentiel et eu beaucoup de mal dans le troisième secteur avec des difficultés majeures, ce qui est vraiment frustrant lorsque vous êtes P4 au classement [du championnat]. C’est très dur à avaler d’être si loin, avec des chances limitées d’inscrire des points ce week-end. Ce n’est pas du tout idéal mais il n’y a rien que nous puissions faire [aujourd’hui], ce qui est vraiment dommage, mais c’est comme ça et nous devons juste faire avec.”

