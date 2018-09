Thed Björk, le pilote le plus rapide jusqu'ici sur la WTCR Race of China-Ningbo, a tenté d'expliquer pourquoi il était si rapide au volant de sa Hyundai i30 N TCR du Yvan Muller Racing.

Le champion du monde FIA WTCC 2017 a été le plus rapide lors des essais libres 1 et 2 sur le Ningbo International Speedpark, qui accueille la septième étape du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



"Je me sens bien, la voiture est bien et j'aime la piste, j'ai donc un avantage face à certains autres parce que je suis déjà venu ici", a déclaré le Suédois. “J'ai aussi été le plus rapide lors de certaines sessions l'an dernier, je pense donc que la configuration de la piste me convient bien.



«L'une de mes forces est que je m'adapte rapidement et que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai obtenu le titre l'an dernier. Maintenant, je montre la voie aux autres, ils poussent pour me suivre et ils se rapprochent. Lors des qualifications, ce sera de nouveau très serré. »



Björk a maintenu sa forme en été en participant à trois manches du Swedish GT Championship. Il a également travaillé avec un coach de préparation mentale.



«J'étais avec mon coach mental lundi avant mon arrivée ici et quand je suis assis dans la voiture, j'apprécie cela», a-t-il poursuivi. «J'aime piloter et cela semble être tellement beau, c’est la chose la plus importante. Quand je me sens calme dans la voiture, je peux simplement sortir un chrono car je suis détendu. Maintenant, je me bats pour le championnat car il reste beaucoup de points à distribuer. »

The post Le Champion du monde Björk explique sa forme sur la WTCR China appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.