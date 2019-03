Le champion du TCR Europe Mikel Azcona rejoint Daniel Haglöf en WTCR chez PWR Racing

L'équipe PWR Racing, nouvelle venue en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a choisi à la fois la jeunesse et l'expérience pour sa montée à l'échelon mondial en 2019.

L'équipe scandinave a signé Mikel Azcona, star émergente et vainqueur du titre TCR Europe, et qui rejoindra Daniel Haglöf, co-fondateur de PWR - vainqueur de plusieurs titres - sur des Cupra TCR.



Azcona et Haglöf complètent ainsi la #WTCR2019SUPERGRID pour la saison entière, une grille qui compte 26 voitures mais qui pourra être complétée par des pilotes wildcards qui effectueront des apparitions ponctuelles au gré des courses de l'année.



L'Espagnol Azcona, 22 ans, constitue l'un des espoirs les plus sérieux du sport automobile, après une saison pleine en 2018 qui l'a vu décrocher le titre avec une victoire et quatre podiums en TCR Europe. Son arrivée au sein de l'équipe PWR lui permettra de poursuivre sa rivalité avec son jeune rival Attila Tasi. Le Hongrois de 19 ans, qui s'est classé quatrième du TCR Europe la saison dernière, pilotera cette saison pour le team KCMG, motorisé par Honda.



Le Suédois Haglöf, quant à lui, suit l'exemple d'Yvan Muller en tant que pilote et directeur de sa propre équipe. Ayant cofondé PWR avec Peter 'Poker' Wallenberg en 2012, il a remporté deux victoires et six podiums en championnat scandinave de supertourisme l'an dernier, après avoir remporté de nombreux succès dans des catégories monomarques dans son pays natal.



"Aux côtés du Cyan Racing et de deux champions du monde comme Thed Björk et Johan Kristoffersson, PWR et Daniel Haglöf renforceront encore la présence suédoise en WTCR," a déclaré François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR. "Nous sommes également ravis de voir le vainqueur du TCR Europe 2018 promu en WTCR. Avec des pilotes comme Attila Tassi et Yann Ehrlacher, Mikel Azcona est l'un des talents les plus prometteurs du supertourisme, il sera donc formidable de suivre cette jeune génération en course contre certains des pilotes les plus expérimentés."



Jaime Puig, directeur et responsable de CUPRA Racing, a déclaré à propos d'Azcona : "Sa performance de l'année dernière est la preuve de ses compétences et de sa personnalité. Il a pris sa jeunesse comme un atout, et il a pris une bonne décision en s'associant à un pilote comme Daniel Haglöf. J'attends le meilleur de Mikel, Daniel et de l'équipe PWR Racing cette saison en WTCR."



"Je me sens super heureux et fier de rejoindre PWR et CUPRA Racing en WTCR," a déclaré Azcona "Ce sera une saison passionnante pleine de grands défis. J'ai hâte de travailler dur pour aller de l'avant, d'être compétitif dans cette série difficile où se retrouvent plusieurs champions du monde. Enfin, je tiens à remercier PWR et CUPRA Racing pour avoir cru en moi en tant que pilote."



Haglöf, PDG de PWR Racing, co-fondateur et pilote, a déclaré : "J'ai vraiment hâte de participer à nouveau à des compétitions internationales. Je roule contre les meilleurs dans cette catégorie. Le faire avec l'équipe que moi et "Poker" avons bâtie ensemble est un énorme accomplissement."



Il a continué : "Mon coéquipier Mikel est un pilote très prometteur qui colle très bien avec l'ambition de PWR Racing d'aider les jeunes talents dans leur carrière de pilote. Je pense que nous allons produire du bon spectacle et obtenir de bons résultats cette année."

