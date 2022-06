Yann Ehrlaccher débute la WTCR Race of Spain avec une confiance pleinement retrouvée après un début difficile de cette saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Roi du WTCR après son titre de 2021, Ehrlacher a dû attendre la course 1 de la WTCR Race of Hungary au début du mois pour monter sur son premier podium cette saison.

Grâce à des performances impressionnantes lors des qualifications et de la course 2, Ehrlacher a terminé le week-end du Hungaroring avec 41 points et a réduit l'écart avec le nouveau Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona à 18 points.

"J'ai comblé l'écart en Hongrie et j'ai retrouvé la confiance, notre rythme est bon", a déclaré Ehrlacher. "Ce week-end sera difficile pour nous car nous aurons plus de poids et les températures seront très élevées. Tout est question de points. Nous devons continuer à attaquer. "

