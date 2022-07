Yann Ehrlacher et Santiago Urrutia monopoliseront la première ligne de la Course 2 à la grille de départ partiellement inversée de la WTCR Race of Italy, sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Les deux pilotes, à la lutte pour le titre WTCR, se sont qualifiés en dixième et neuvième position respectivement après la Q2, permettant ainsi que leurs deux Lynk & Co 03 TCR équipées de Goodyear s’élancent de la tête dimanche après-midi.



La deuxième ligne sera occupée par les deux voitures du Comtoyou Team Audi Sport, Mehdi Bennani et Gilles Magnus ayant terminé respectivement septième et huitième de la Q2. Cela signifie que Magnus prendra le départ de la Course 2 en troisième position et Bennani en quatrième.



Sixième de cette même Q2, Attila Tassi sera à l’intérieur de la troisième ligne sur sa Honda Civic Type R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler, devant une autre Honda, d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport celle-là, pilotée par Esteban Guerrieri.



La Course 1 de la WTCR Race of Italy doit débuter dimanche à 11h15, heure locale et CET, et la Course 2 est prévue à 17h10.

