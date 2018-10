Ma Qing Hua espère qu'il sera davantage au niveau des ses rivaux du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO lorsque l'action en piste reprendra demain dans les rues de Wuhan.

La nouvelle recrue du Boutsen Ginion Racing n'avait pas seulement à apprendre sa Honda Civic Type R TCR lors de ses débuts en WTCR à Ningbo le week-end dernier, mais devait également s'adapter à une toute nouvelle piste pour lui.



Alors qu'il doit désormais aborder le circuit en ville de Wuhan, seul Rob Huff a déjà couru sur cette piste, et ce fut en outre avant plusieurs modifications opérées pour cette année.



«Ce n’est pas toujours facile de courir sur un circuit urbain, mais pour moi, c’est une bonne chose, car [les autres pilotes] ne connaissent pas la piste, tout comme moi, nous serons davantage sur un pied d'égalité au début», a déclaré le résident de Shanghai. «J’ai également vu le tracé de la piste. C’est un bon endroit pour les dépassements et c’est un bon circuit pour les voitures de tourisme. J'espère que nous pourrons apprécier ce circuit urbain de Wuhan et que nous pourrons offrir un bon spectacle aux spectateurs. "

The post Le Chinois Ma espère être davantage sur un pied d’égalité en WTCR à Wuhan appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.