Trois membres du club fermé des 100 du WTCR - FIA World Touring Car Cup seront en piste lors de la WTCR Race of Saudi Arabia.

Tom Coronel et Esteban Guerrieri comptent 105 départs, tandis que Norbert Michelisz a pris le départ de 104 courses en WTCR.



Thed Björk, Yann Ehrlacher et Yvan Muller ont rejoint le club des 100 lors de la WTCR Race of Portugal en juillet mais ne participeront pas à la course de Jeddah.

