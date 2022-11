Trois des membres du club des 100 du WTCR seront en action lors de la WTCR Race of Bahreïn la semaine prochaine.

Tom Coronel et Esteban Guerrieri, qui ont pris 103 départs en WTCR, seront en effet au départ des deux manches finales du championnat 2022, tout comme Norbert Michelisz (photo), qui a pris part à 102 courses WTCR.



Thed Björk, Yann Ehrlacher et Yvan Muller ont rejoint le club des 100 lors de la WTCR Race of Portugal en juillet mais ne participeront pas aux courses de Bahreïn.

Ad

WTCR Comtoyou emmenera deux stars du TCR Europe pour les manches finales du WTCR au Moyen-Orient IL Y A 17 HEURES

WTCR Pas de répit en novembre : à suivre en WTCR IL Y A 18 HEURES