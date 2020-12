Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, équipé d'une Honda, Esteban Guerrieri, a conclu la saison avec le plus grand nombre de victoires, quatre victoires, soit une de plus que le champion du monde Yann Ehrlacher pour Cyan Racing Lynk & Co.



Neuf autres pilotes ont remporté des courses au cours d'une saison WTCR très ouverte et riche en action, qui a comporté 16 courses sur six week-ends. Il s'agit de Mikel Azcona, Nathanaël Berthon, Thed Björk, Nicky Catsburg, Tom Coronel, Néstor Girolami, Yvan Muller, Santiago Urrutia et Jean-Karl Vernay (photo).



4 victoires :Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)



3 victoires :Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 victoire :Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición)



1 victoire :Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)



1 victoire :Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 victoire :Nicky Catsburg (Engstller Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR)



1 victoire :Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)



1 victoire: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)



1 victoire :Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 victoire :Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 victoire :Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris)