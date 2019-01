Le combat de Monteiro récompensé par une saison complète en WTCR

La détermination de Tiago Monteiro à se remettre de ses graves blessures à la tête et au cou subies lors d'un accident en essais en septembre 2017 a été récompensée par un programme complet sur toute la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au volant d'une Honda Civic Type R TCR.

L'ancien pilote de Formule Un était en tête du classement du Championnat du monde de voitures de tourisme FIA WTCC lorsqu'un accident à haute vitesse survenu sur le circuit de Barcelone-Catalunya a mis à mal son rêve de titre et l'a laissé craindre qu'il ne puisse plus jamais piloter.



Mais après 415 jours de combat, le talentueux et valeureux pilote portugais a fait son retour en compétition lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka en octobre dernier, où il a manqué de peu les points pour son retour aux affaires après sa longue absence.



"Faire partie de la # WTCR2019SUPERGRID sera quelque chose de fou", a déclaré Monteiro. "Tant de champions, tant de grands pilotes; c'est comme une grille de rêve pour la saison de mon retour. Cela va être si difficile, mais je suis impatient d'y être. "



François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, a salué le retour de Monteiro aux affaires à temps plein. «Nous sommes, bien sûr, si heureux que Tiago s'engage sur une saison complète. Après toutes les souffrances et tous les combats qu'il a vécus, c'est le moins qu'il mérite et tout le crédit va à Honda pour lui avoir donné cette chance de se battre pour un titre mondial. "



L’identité de l’équipe et du coéquipier de Monteiro sera annoncée à une date ultérieure. La WTCR Race of Morocco accueillera le meeting d'ouverture de la saison 2019 du 5 au 7 avril.

