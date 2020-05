Le confinement de Nicky Catsburg

-

Alors qu'il se prépare à faire partie de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, Nicky Catsburg a fait une pause dans sa routine habituelle de confinement pour répondre aux questions de la série Home Shakedown de Hyundai Motorsport. Voici ce que le Néerlandais de 32 ans a raconté.

Nicky, où êtes-vous et comment allez-vous ?

"Je suis à la maison avec ma femme Miriam, ma fille Sara et mon chien, en Belgique. Depuis deux semaines, nous sommes en confinement. Bien que nous soyons isolés, j'ai toujours le droit de faire du vélo dehors à peu près quand je veux, ce qui est génial. C'est aussi agréable de passer un peu de temps à la maison, car j'ai passé la plupart de mon temps ces cinq dernières années loin de chez moi".



Comment occupez-vous vos journées ?

"Tout le monde s'est vraiment mis à la course sur simulateur, et moi aussi. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner ou à courir là-dessus tous les jours. De plus, mon jardin n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Je ne suis certainement pas un jardinier, mais j'ai passé beaucoup de temps à le travailler".



Pensez-vous que le simulateur aide à rester affûté pour la course ou est-ce juste un divertissement ?

"Je dirais que c'est un peu des deux. Il y a certainement des choses que l'on peut pratiquer à partir du simulateur. Je vois vraiment un lien similaire avec mon style de conduite sur le simulateur que dans la réalité. Donc, si j'ai un problème dans la voiture, je peux le résoudre sur le simulateur. Depuis que j'ai 14 ans, j'en utilise un et maintenant, dans ces circonstances, il s'est vraiment démocratisé. De plus en plus de gens l'essaient et s'amusent comme des fous".



Participez-vous à des courses officielles avec votre simulateur ?

"Oui, il y a des courses officielles. Par exemple, je participe aussi à des courses en Amérique. Il y a aussi beaucoup de courses amusantes. Nous avons toutes sortes de groupes WhatsApp avec des pilotes du monde entier, de Jenson Button à Max Verstappen en passant par Antonio Felix da Costa. C'est très amusant".



Si vous participez aux épreuves américaines, est-ce que vous courez aux premières heures du matin ?

"Oui, en fait, je le fais. J'ai déjà eu des courses qui commençaient à minuit pour moi. Dans une épreuve, j'étais sur le podium, nous avons donc dû faire des interviews sur Zoom, et quelques appels radio et téléphoniques. Je crois que je me suis couché vers trois heures du matin et mes yeux étaient encore explosés à force de regarder l'écran. C'était donc assez fou".



Comment avez-vous gardé la forme ?

"On m'a beaucoup posé cette question en fait. J'améliore ma condition physique, je fais beaucoup plus de choses à la maison et sur mon vélo, alors j'espère que d'ici la fin de cette quarantaine, j'aurai une condition irréprochable".



Avez-vous acquis de nouvelles compétences ?

"Eh bien, comme je disais, c'est que chaque fois qu'il fallait faire quelque chose dans ou autour de la maison, j'appelais toujours mon père pour m'aider. Évidemment, avec le confinement, ce n'est plus possible. Je dois tout faire moi-même. Je commence à être assez habile en bricolage et je suis assez fier de moi pour accomplir des tâches. J'ai construit une station d'outils dans mon garage, mais il n'y a pas d'outils dedans pour le moment ! Maintenant, je dois faire les choses moi-même, j'ai remarqué que je peux en faire pas mal".



Êtes-vous resté en contact avec le reste de l'équipe ?

"J'ai une nouvelle équipe pour cette saison, Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, et je meurs d'envie de les rencontrer car nous allons certainement passer de bons moments sur les circuits. Tout cela est un peu étrange avec la situation du COVID-19. Je suis sûr que c'est aussi étrange pour eux, personne ne sait ce qui va vraiment se passer. J'ai été en contact avec mon coéquipier Luca, bien sûr. Mais je ne connais pas mon ingénieur, je n'ai pas encore vraiment rencontré quelqu'un. Alors oui, j'ai vraiment hâte de le faire enfin quand la course reprendra".



Vous avez déjà passé beaucoup de temps dans votre carrière à voyager autour du monde pour des courses, comment avez-vous trouvé le fait d'être chez vous ?

"Je pense que je peux dire que la pause que je fais maintenant est arrivée au bon moment. Peut-être qu'il était temps de faire une petite pause avec la course. Je ne dis pas que je n'aime plus ça, mais j'ai une jeune fille qui en est maintenant au stade où elle apprend beaucoup et très vite et j'allais certainement manquer beaucoup de choses. Maintenant, j'étais à la maison quand elle a fait ses premiers pas et je suis déjà ennuyée par le fait qu'elle ouvre tous les placards de la maison. J'aurais raté toutes les choses comme ça, et je pense que même si cette situation est gênante pour beaucoup de gens, elle a aussi de bons côtés pour moi".



Avez-vous un message pour les fans à la maison à qui la course manque forcément ?

"Je peux imaginer qu'il est difficile pour les grands fans de ne pas pouvoir suivre de véritables courses. Ce que je suggère, c'est de regarder les courses en ligne. Je sais aussi bien qu'eux que ce n'est pas la même chose, mais c'est très proche et les épreuves ont en quelque sorte les mêmes commentateurs que nous sur les vraies courses. C'est très amusant à regarder. Je vous suggère d'y jeter un coup d'œil. Tout le monde sait ce qu'il faut faire et j'espère simplement que nous reviendrons aux courses dès que possible. Je vais continuer à faire des courses simulées, mais j'espère que dans un avenir proche, je pourrai faire un peu plus de courses réelles que de courses simulées. Espérons que nous pourrons bientôt revenir à la normale".



