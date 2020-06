Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA donne son feu vert à la modification des règles du

-

Au cours de sa réunion en ligne aujourd'hui, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a approuvé plusieurs modifications au règlement sportif de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA (WTCR) pour 2020.

Les changements se sont concentrés sur la possibilité d'organiser des week-ends de deux ou trois courses, tout en mettant l'accent sur la réduction continue des coûts. En voici un résumé.



Formats flexibles

Avec deux des six événements qui fonctionneront selon un format de deux courses par week-end et quatre événements de trois courses, il était nécessaire de modifier le règlement sportif, en particulier à la lumière du passage à une seule séance de qualification pour la prochaine campagne.



Les qualifications expliquées

Toutes les épreuves comporteront une séance de qualification unique en trois phases, sauf la WTCR Race of Germany où la longue piste (25,378 kilomètres) nécessite une seule séance ininterrompue de 60 minutes.



Outre le passage de deux sessions à une seule, le principal changement pour 2020 concerne la formation de la grille de départ de la Course 1, qui sera décidée sur la base des résultats finaux de la Q1 qualificative.



Les trois phases sont appelées Qualifying Q1, Qualifying Q2, et Qualifying Q3.



QUALIFICATION Q1

Combien de temps ? 20 minutes

Qui marque quoi ? Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)

Qui arrive à la Q2 ? Les 12 premiers

Autre chose ? Le conducteur le plus rapide revendique la position de pôle de DHL



QUALIFICATION Q2

Combien de temps ? 10 minutes

Qui marque quoi ? Aucun point n'est attribué

Qui arrive à la question 3 ? Les 5 premiers



QUALIFICATION Q3

Combien de temps ? Chaque pilote a droit à un tour de piste, un tour volant et un tour de piste

Qui passe en premier dans la fusillade ? Le pilote en P1 en Q2 choisit le moment où il court, suivi par le pilote en P2, P3 etc.

Qui marque quoi ? Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)

Autre chose ? Le conducteur le plus rapide revendique la position de pôle de DHL



Comment les grilles sont-elles formées ?



Pour les événements de 3 courses...

Course 1 : Ordre final de la Q1

Course 2 : Les positions 1 à 10 des temps de qualification combinés s'alignent dans l'ordre inverse, les positions 11 et 12 étant occupées par les voitures de la deuxième course qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Toutes les autres voitures s'alignent derrière à partir de la 13e place vers le bas (en fonction de leur temps de Q1)

Course 3 : Les 5 premières places sont occupées dans l'ordre de la Q3, les places 6 à 12 sont occupées par les voitures éliminées pendant la Q2 (selon leur temps de Q2). Les autres positions sont occupées par les voitures éliminées en Q1.



Pour les épreuves avec 2 courses...

Course 1 : Les positions 1 à 10 selon les temps de qualification combinés s'alignent dans l'ordre inverse, les positions 11 à 12 étant occupées par les voitures de la deuxième course qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Toutes les autres voitures s'alignent derrière à partir de P13 vers le bas (selon leur temps de Q1)

Course 2 : Les 5 premières places sont occupées par ordre de Q3, les places 6 à 12 sont occupées par les voitures éliminées pendant la Q2 (en fonction de leur temps de Q2). Les autres positions sont occupées par les voitures éliminées en Q1.



Lors de la WTCR Race of Germany, la grille de départ de la course 1 sera déterminée par l'ordre de qualification final, les positions 1 à 10 étant alignées en sens inverse. La grille pour la course 2 sera déterminée par l'ordre de qualification final. Les cinq pilotes les plus rapides marqueront des points (10-8-6-4-2).



Mesures de réduction des coûts

Afin de réduire davantage le coût de participation au WTCR - FIA World Touring Car Cup, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a approuvé un certain nombre de mesures :



*Aucun pilote ne peut utiliser plus de 4 turbos pendant la saison

*Pas plus de 5 membres de l'équipe peuvent travailler sur une voiture en même temps

* Pas plus de 16 pneus Goodyear pour temps sec peuvent être utilisés pour la première épreuve à laquelle un pilote participe. Pour la deuxième épreuve, la limite est fixée à 22, dont 12 pneus neufs seulement. À partir de la troisième épreuve à laquelle un pilote participe, un maximum de 26 pneus pour temps sec peuvent être utilisés, dont 16 peuvent être neufs.



Réouverture des inscriptions

Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a également approuvé la réouverture des inscriptions pour la saison complète à partir de demain (20 juin) jusqu'au 14 août pour les participants ayant une seule voiture. Les inscriptions sont disponibles à l'adresse suivante : https://registrations.fia.com/wtcr. Fiona Rees, la coordinatrice des équipes WTCR, est disponible pour toute demande de renseignements en envoyant un courriel àfiona.rees@fiawtcr.com.

