Sur le circuit de Symmons Plains en Tasmanie, le constructeur italien a contribué à la célébration de l'Australia Day avec deux de ses pilotes clients qui ont réalisé un triplé de victoires dans lla série 2021 du TCR Australia.



Lee Holdsworth a remporté la course 1 après avoir signé la pole position pour le Ashley Seward Motorsport avant que Jordan Cox (Garry Rogers Motorsport) ne s'impose dans la course 2, un exploit qu'il a répété dans la course 3 après que Holdsworth ait reçu une pénalité de cinq secondes pour départ anticipé.



Michela Cerruti, directrice des opérations chez Romeo Ferrari, qui travaille actuellement à la préparation de sa prochaine campagne PURE ETCR, a déclaré : "Commencer l'année 2021 avec une si bonne nouvelle est certainement un coup de pouce au moral de notre entreprise. Notre programme de courses pour nos clients a subi quelques revers [en 2020] à cause de la pandémie. Ces résultats prouvent à quel point nos voitures continuent d'être performantes et compétitives. Alors que nous nous occupons de notre projet innovant de l'ETCR Giulia, nous nous engageons à continuer à aider nos clients dans le monde entier".



Les Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR construites par Romeo Ferraris ont remporté des courses WTCR à chacune des trois saisons d'existence de la série. En 2018, Kevin Ceccon a remporté le premier succès de la marque lors de la WTCR Race of Japan. En 2019, Ma Qinghua a été le pilote le plus rapide de la WTCR Race of Slovakia, tandis que Jean-Karl Vernay a poursuivi la séquence avec une victoire lors de la WTCR Race of Spain en novembre dernier.



Photo fournie par : Romeo Ferraris