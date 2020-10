Magnus, 21 ans, participe au WTCR avec le soutien de la fédération belge par le biais de son initiative phare, l'équipe nationale du RACB.



Mais en plus de ses trois victoires en tant que pilote Rookie en WTCR en Slovaquie, Magnus a remporté deux podiums au général avec une deuxième place dans la course 2.



"Notre premier podium en WTCR, pour le troisième meeting seulement, j'ai 21 ans et je n'aurais pas pu rêver mieux", se réjouit Magnus, qui pilote une Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou Racing. "C'est une série mondiale de la FIA et il n'y a pas de niveau supérieur dans ce type de voiture. Beaucoup de ces gars ont plus d'expérience que moi et on peut le sentir sur la piste. Ils savent ce qu'il faut faire et cela vous donne un peu plus de pression. Mais jusqu'à présent, nous avons assez bien géré la situation".



Après avoir abandonné dans la course 1, Luca Engstler et Bence Boldizs se sont classés respectivement deuxième et troisième dans la course 2.



"Je suis très satisfait de ma performance dans la course 3, puisque je suis parti de la 17e place sur la grille pour finir neuvième [au classement général]", a déclaré Engstler, dont la Hyundai i30 N TCR est engagée par l'équipe familiale, le Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Je pense que nous sommes où il faut avec la Hyundai i30 N TCR et nous allons travailler dur pour avoir un autre bon week-end en Hongrie".