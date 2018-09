Le coureur WTCR Tom Coronel espère que l’histoire se répètera… en partie

Tom Coronel espèrera que l'histoire se répétera lorsque le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO reprendra ses droits en Chine ce week-end.

Coronel a marqué des points dans toutes les courses du championnat du monde des voitures de tourisme WTCC à Ningbo la saison dernière et souhaiterait une réussite similaire lors du premier des deux rendez-vous chinois du WTCR OSCARO.



Cependant, Coronel tient aussi à ce que les fortes pluies s'étant abattues sur le circuit de Ningbo lors de son inauguration il y a un an ne se renouvellent pas ce week-end.



"Il ya eu un long intervalle depuis la dernière course en Slovaquie et je suis heureux de revenir sur une piste de course", a déclaré le Néerlandais soutenu par DHL, membre de l’équipe Boutsen Ginion Racing sur Honda. «Il y a des signes très encourageants sur la façon dont nous travaillons en équipe et nous rapprochons de ce que nous voulons. L’année dernière, j’ai marqué des points dans toutes les courses à Ningbo et nous nous efforcerons de faire en sorte que la Honda soit à la hauteur de nos attentes. Ce serait très bien d'avoir du beau temps cette fois aussi… »

