La WTCR Race of China-Wuhan a démarré de façon abrupte lorsque Fabrizio Giovanardi crashait son Alfa Romeo Giulietta du Team Mulsanne après seulement quatre minutes dans la première séance d'essais libres alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO reprenait ses droits sur le fabuleux Wuhan International Street ce vendredi.

L’Italien était dans son premier tour quand il a tiré tout droit à l’entrée de la chicane.



«J'ai perdu la voiture au freinage dans le long gauche, elle est partie en tête-à-queue et j'ai tapé les pneus», a déclaré Giovanardi après cette erreur qui pourrait lui coûter cher. «J'étais trop en retard au freinage. Les dégâts sont nombreux, mais nous verrons. "



L’accident a retardé de la séance car des réparations sur le circuit ont dûes être effectuées.



Les pilotes se sont montrés été positifs pour leurs premières impressions du circuit urbain de 2,984 kilomètres. «C’est vraiment bien», a déclaré Pepe Oriola du Team OSCARO by Campos Racing. «La piste est difficile avec peu d'adhérence. Ce sera bon pour la course. "



Jean-Karl Vernay de l’équipe Audi Sport Leopard Lukoil a confirmé ce point de vue. "La piste est glissante et on ne peut pas vraiment freiner très fort", a-t-il déclaré. Tom Coronel, de Boutsen Ginion Racing, a admis: "C'est plus difficile que je ne le pensais."



Rob Huff, du Sébastien Loeb Racing, est le seul pilote ayant une expérience de voiture de tourisme sur le circuit de Wuhan, lui qui participé à une séance d’essais sur le circuit l’an dernier. Mais le tracé a été rallongé depuis et la piste a également été complètement refaite.

The post Le crash de Giovanardi retarde les premiers essais libres de la WTCR Race of China-Wuhan appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.