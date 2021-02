En début de semaine, l'équipe Floral Racing with Uematsu a été déclarée championne du Super Taikyu ST-TCR après avoir remporté deux des cinq courses de la série d'endurance japonaise en 2020.



Elle a pris la tête de la classe avant la dernière course prévue avec les pilotes Tadao Uematsu, Shintaro Kawabata et Yuji Ide.



Cette dernière épreuve avait été reportée au début du mois en raison de la gravité croissante de la pandémie de COVID-19 au Japon.



Après que les responsables de la série aient annoncé cette semaine qu'il ne sera pas possible de reprogrammer l'événement, ils ont confirmé l'équipe Uematsu comme championne du ST-TCR.



Il s'agit du troisième titre de classe pour la Civic Type R TCR construite par JAS Motorsport en quatre saisons de compétition de Super Taikyu et le 38e au total pour la voiture japonaise. Outre le succès d'Uematsu, l'équipe Dome a remporté une nouvelle victoire pour terminer quatrième au championnat, malgré un passage à vide.



Mads Fischer, le chef de projet TCR de JAS Motorsport, l'organisation derrière la Honda Civic Type R TCR, espère que le succès enregistré dans le championnat Super Taikyu sera imité en WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Commencer une nouvelle année avec un autre titre - le 38e pour la Honda Civic Type R TCR construite par JAS Motorsport - est évidemment une excellente nouvelle", a déclaré Fischer. "Bien que les circonstances de la pandémie ne soient pas celles que l'on souhaiterait à nos amis japonais, l'équipe Floral Racing with Uematsu mérite amplement son titre et a remporté un troisième titre de Super Taikyu ST-TCR en quatre ans pour la Honda Civic Type R TCR."



"Le Super Taikyu est une véritable série d'endurance et la voiture qui allie une forte vitesse à une fiabilité à toute épreuve est celle qui réussira, c'est donc formidable de prouver la force de la Civic et le service clientèle de premier ordre fourni par notre partenaire japonais Dome Racing Team.



"Il a déjà été annoncé que quatre pilotes de Honda Racing participeront au WTCR cette année et j'espère que chacun d'entre eux pourra profiter de ce succès pour les pousser à aller chercher le titre mondial en 2021".



Photo : Super Taikyu