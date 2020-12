Greiner sait de quoi il parle lorsqu'il évoque Ehrlacher puisque le jeune Français a piloté pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l'équipe dirigé par l'Allemand, lors de la première saison de WTCR en 2018.



Ehrlacher avait signé deux victoires pour l'équipe allemande au volant d'une Honda Civic Type R TCR et a mené la course au titre pendant un certain temps avant de passer chez Cyan Performance Lynk & Co pour la saison 2019.



"Il faut féliciter Yann, que nous connaissons depuis la saison 2018 et qui est un champion méritant", a déclaré Dominik Greiner.



Ce dernier a également fait l'éloge des pilotes actuels de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami et Esteban Guerrieri, à la suite de la WTCR Race of Aragon, qui s'est déroulée le mois dernier et qui a été décisive pour la saison.



"Nos efforts ont montré quel grand esprit d'équipe et quelle unité nous avons dans le camp de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, que ce soit les coéquipiers d'Esteban qui l'ont soutenu sur la piste ou le travail des mécaniciens, qui ont réparé sa voiture en un rien de temps afin de le sortir pour la Course 3. Les gars ont travaillé si dur pendant une saison vraiment courte mais intense, alors signer un doublé avec Esteban et Néstor, et le fait de terminer deuxième au championnat des équipes, est une belle récompense pour leurs efforts".



Greiner est ici en photo en train de célébrer la deuxième victoire d'Ehrlacher en WTCR lors de la WTCR Race of Netherlands en mai 2018