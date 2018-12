Le double champion du monde FIA World RX Kristoffersson s’engage en WTCR

Un nouveau champion du monde FIA fait son arrivée en WTCR OSCARO en 2019, alors que Johan Kristoffersson rejoint le Sébastien Loeb Racing pour qui il pilotera une Volkswagen Golf GTI TCR l'an prochain.

Kristoffersson, champion du monde de rallycross deux fois consécutives, a également remporté le championnat scandinave de voitures de tourisme en 2018, un exploit qu'il a réalisé sur une Golf GTI TCR dirigée par son équipe familiale.



L'arrivée de Kristoffersson au sein du Sébastien Loeb Racing, aux côtés des pilotes existants, Mehdi Bennani et Rob Huff, obligera la formation française à aligner deux entités distinctes dans la Coupe du Monde WTCR - FIA de voitures de tourisme présentée par OSCARO conformément aux nouvelles règles de 2019, qui limitent le nombre de voitures par équipe à deux. équipes de voiture seulement. Un quatrième pilote, dont le nom n’a pas encore été nommé, complètera l'effectif des pilotes Volkswagen.



«Nous sommes très heureux d’accueillir Johan Kristoffersson au sein du WTCR OSCARO», a déclaré François Ribeiro. «C’est un double champion du monde FIA, un grand talent et un vainqueur reconnu dans les courses de voitures de tourisme, ce sera donc un plaisir de le voir faire partie d'une équipe de pilotes au niveau extrêmement relevé. Nul doute qu’il travaillera dur avec sa nouvelle équipe pour être compétitif l’année prochaine. »



Le tour Joker, une seconde nature

Parmi les 10 World Cup Tour Cup WTCR - FIA présentés par OSCARO au programme 2019, seul le Hungaroring sera familier à Johan Kristoffersson suite à son passage dans la série internationale Superstars Series en 2012. Cependant, le tour "joker", qui sera utilisé au WTCR Race du Portugal à Vila Real en juillet prochain, sera une seconde nature pour le Suédois. Le tour "joker" est en effet inspiré du championnat du monde des rallycrosss de la FIA et impose aux pilotes du WTCR OSCARO de prendre un itinéraire alternatif une fois dans les trois courses afin de pimenter l’action et d’aider à dépasser.



«Après quatre années de rallycross, 2019 sera ma première saison de voiture de tourisme complète sur la scène internationale depuis 2013», a déclaré Kristofferson. «La plupart des circuits sont entièrement nouveaux pour moi et représentent donc un énorme défi. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers, en particulier le champion du monde de voitures de tourisme, Rob Huff. De plus, Sébastien Loeb Racing est une équipe expérimentée et je suis ravi de faire partie de la famille Volkswagen. "



De rival à membre de l’équipe: Kristoffersson rejoint l’écurie de Loeb

Johan Kristoffersson passera du statut de rival de Sébastien Loeb en World Rallycross à celui de l’un de ses pilotes lors du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté by OSCARO. Loeb est conjointement propriétaire du Sébastien Loeb Racing et de son associé Dominique Heintz. La deuxième couronne WRX de Kristoffersson est intervenue après avoir remporté 11 des 12 manches en 2018. La seule épreuve que Kristoffersson n’a pas gagnée a été celle de Mettet, en Belgique, où Loeb a remporté la victoire.



Alors, quel est le pedigree de Johan Kristoffersson?

Superstar suédoise polyvalente, le pilote de 30 ans est le fils de l’ancien champion d'Europe de Rallycross, Tommy Kristoffersson. En effet, Johan n'avait que quatre ans lorsque son père s'est classé troisième au championnat 1993. Après avoir fait ses débuts en Championnat du monde de rallycross au milieu de la saison 2014, le jeune Kristoffersson a remporté sa première victoire en 2015 et a remporté le premier titre WRX en 2017. Il est également double champion de Scandinavian Touring Car et trois fois vainqueur de la Porsche Carrera Cup Scandinavia. En 2012, il a remporté l'International Superstars Series lors de sa première tentative.



14 titres mondiaux FIA au départ

Parmi les pilotes pour lesquels les programmes en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ont été annoncés, sept ont remporté des titres mondiaux de la FIA, comme suit:



Thed Björk (x1): WTCC FIA 2017

Augusto Farfus (x1): Coupe du Monde FIA ​​GT 2018

Rob Huff (x1): WTCC FIA 2012

Johan Kristoffersson (x2): 2017, 2018 FIA WRX

Yvan Muller (x4): 2008, 2010, 2011, 2013 FIA WTCC

Andy Priaulx (x3): 2005, 2006, 2007 FIA WTCC

Gabriele Tarquini (x2): FIA WTCC 2009, 2018 FIA WTCR



Le WTCR OSCARO 2019 se déroule sur 30 courses réparties sur 10 week-ends sur trois continents. L'action débutera lors de la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril 2019.

