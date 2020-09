Le FIA Rookie Award a été lancé pour la saison 2020 afin d'encourager davantage de nouveaux pilotes à rejoindre la liste croissante des jeunes pilotes participant à la série.



Le règlement exige que les concurrents soient âgés de 23 ans et moins au 1er janvier 2020 et qu'ils n'aient pas plus de deux participations en WTCR ou au Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA à leur actif.



Pour la saison inaugurale, Magnus - qui est soutenu par la fédération belge à travers son initiative RACB National Team - est l'un des quatre pilotes en lice.



Jack Young, 18 ans, du Royaume-Uni, Bence Boldizs, 23 ans, de Hongrie et l'Allemand Luca Engstler, 20 ans, sont également en lice pour le titre FIA.



A Zolder, ce week-end, Magnus, 21 ans, a remporté les deux courses au volant d'une Audi RS 3 LMS pour l'équipe Comtoyou Racing sur pneus Goodyear, se battant également pour le classement général.



Il a ensuite déclaré : "Je devrais être content. Troisième des qualifications et 0,04s de seconde [au classement général]. Nous avons terminé la deuxième course en quatrième position, mais nous aurions dû terminer deuxième. Donc, un peu frustrés, mais nous avons montré notre rythme, nous avons montré ce que nous valons, donc je suis heureux".



Cet article a été publié pour la première fois sur FIA.com.