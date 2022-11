Le FIM Endurance World Championship rejoint l'effort mondial pour un avenir durable alors que le promoteur Discovery Sports Events (DSE) travaille avec le groupe Sports for Climate Action des Nations Unies pour réduire l'impact environnemental du sport automobile.

En tant que signataire du groupe "Sports pour l'action climatique" de l'ONU, DSE s'est engagé à réduire les émissions de ses championnats de 50 % d'ici 2030 et à atteindre un taux net zéro d'ici 2040.



DSE s'engage également à mesurer et à publier son empreinte carbone annuelle et ses progrès en matière de réduction des émissions, ainsi qu'à soumettre un plan sur la manière dont il atteindra ses objectifs de réduction des émissions à l'avenir.



En outre, DSE s'efforce d'obtenir la certification ISO 20121, qui garantit que tous les événements du Championnat du monde d'endurance FIM (EWC) sont organisés dans un souci de durabilité, avec un impact minimal sur l'environnement et la communauté locale, tout en renforçant les relations avec toutes les parties prenantes. DSE cherche également à obtenir la certification B Corp - une récompense qui vérifie que l'organisation répond à des normes élevées en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité.



DSE reste déterminé à réduire les émissions partout où cela est possible et a développé une politique de voyage durable, qui limite la taille de l'équipe de soutien travaillant sur place lors des événements du CEE, où certaines fonctions peuvent être effectuées à distance.



Des efforts seront faits pour travailler avec des fournisseurs locaux, réduire l'utilisation de combustibles fossiles, travailler à la création de zéro déchets lors des événements et utiliser des matériaux durables/recyclables dans la mesure du possible.



Le CEE souhaite faire équipe avec les coureurs, les organisateurs locaux, les fournisseurs, les parties prenantes et les fans pour atteindre ses objectifs de durabilité et assurer une transition en douceur vers un avenir durable.



François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, est déterminé à faire en sorte que DSE et EWC soient parmi les leaders mondiaux en matière de développement durable du sport automobile.



Il a déclaré :"Mon équipe et moi-même, à Discovery Sports Events, sommes fiers d'être signataires de la charte du groupe Sports for Climate Action des Nations unies et nous travaillerons dur pour organiser nos championnats avec le moins d'impact possible sur notre planète. Nous sommes impatients de démontrer notre engagement à cet égard tout au long de notre mandat de promoteur des RDC."

