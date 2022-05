Les quelques 25.378 km de la Nürburgring Norschleife font qu'elle accueillera un autre format qu'à l'accoutumée pour les concurrents du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Voici un rappel des grands points.

Au lieu du format habituel des éliminations en trois phases des qualifications du WTCR, une session de 40 minutes est prévue, les cinq pilotes les plus rapides marquant des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.



La course 1 continue à utiliser la grille standard, mais elle est prévue pour trois tours au lieu de 30 minutes + 1 tour. La course 2, à grille partiellement inversée, est prévue sur la même distance.



Rappel des horaires :



Jeudi 26 mai :

14h30-15h10 : Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

19h00-19h40 : Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)



Vendredi 27 mai :

13h00-13h40 : Qualifications (en direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier)



Samedi 28 mai :

10h00 : Course 1 (3 tours, 76,134 km) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier.

10h40 : Podium de la course 1

12h35 : Course 2 (3 tours, 76.134kms) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier

13h15 : Podium de la course 2

