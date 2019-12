Le format qualificatif de la WTCR Race of Malaysia expliqué

Voici comment les qualifications se passeront pour la première visite du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Sepang International Circuit.

Qualifications 1 (pour la Course 1) :

Toutes les voitures en piste pendant 30 minutes



Les cinq plus rapides marquent des points selon le barème 5-4-3-2-1



Qualifications 2 (pour les Courses 2 et 3) :

La deuxième séance qualificative est partagée en trois phases : Q1, Q2 et Q3



Q1 :

Tous les pilotes en piste pendant 20 minutes



Les 12 plus rapides passent en Q2



Les autres pilotes sont éliminés et ne participent pas au reste de la séance



Q2 :

Les 12 pilotes qualifiés en piste pendant 10 minutes



Les cinq plus rapides passent en Q3 pour le shoot-out de la DHL Pole Position



Les sept autres pilotes sont éliminés et ne participent pas au reste de la séance



Q3 :

Les cinq pilotes les plus rapides ont 20 secondes pour choisir dans quel ordre ils prennent la piste, à commencer par le plus rapide de Q2, puis le second, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les cinq positions de départ soient sélectionnées



Les pilotes notifient les team managers de leur choix par radio et la sélection est faite en ligne par les team managers respectifs



Les cinq pilotes ont droit à un tour de préparation (en sortie des stands), un tour chronométré et un tour de rentrée au stand



Les points sont accordés selon le barème 5-4-3-2-1 en fonction du classement final



Les pilotes doivent être dans les 105% du plus rapide pour participer à la course

