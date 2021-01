Le simracer hongrois Baldi est deux fois champion de la série WTCR Esports, tandis que Michelisz a été repéré suite à ses succès en ligne, pour devenir au final le roi du WTCR en 2019 au volant d'une Hyundai i30 N TCR alignée par le BRC Racing Team.



Baldi s'est inspiré de ce que Michelisz a accompli depuis qu'il a transféré ses compétences du monde virtuel au monde réel et pense qu'il peut imiter les réalisations de son célèbre compatriote.



"On ne peut jamais savoir, mais les simulateurs d'aujourd'hui sont assez avancés et on peut traduire ces compétences dans la vie réelle, nous l'avons vu beaucoup de fois", a déclaré Baldi à ce sujet le mois dernier. "Je n'ai pas besoin de dire cela, mais Norbi a commencé comme ça aussi et nous avons pu voir [en WTCR en 2019] qu'il était le meilleur des meilleurs. Le simulateur peut incontestablement constituer un bon outil pour apprendre les choses et les compétences que je peux utiliser dans la vie réelle".



Baldi représente l'équipe M1RA Esports dans les épreuves en ligne. Michelisz est co-fondateur de l'équipe.