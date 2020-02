La production de la Lynk & Co 03 TCR du Geely Group Motorsport, déjà victorieuse en WTCR, s'accélère alors qu'approche la saison 2020.

En raison du retard de livraison de la carrosserie depuis la Chine vers la base européenne de Geely, le programme majeur de construction commence à peine suite à la fourniture initiale des voitures à Cyan Racing en Suède et aux clients en Chine.



Mais Ron Hartvelt, qui a récemment été nommé directeur sport client du Geely Group Motorsport, déclare que la production est de nouveau dans les temps.



“Nous sommes en train de conclure la préparation des voitures 2020 pour la livraison. Le retard de livraison des carrosseries en provenance de Chine nous a contraints à revoir notre programme. Mais le soutien de l'équipe à Hangzhou [où la carrosserie des Lynk & Co 03 est produite] a été exceptionnel, et nous sommes bien partis pour rattraper notre retard.”



Principal client du Geely Group, Cyan Racing a entamé les préparatifs pour la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup en participant au test de familiarisation organisé en Espagne par le partenaire pneumatique officiel, Goodyear, ce mois-ci.



Yvan Muller, qui a joué le titre WTCR 2019 comme son coéquipier Thed Björk, a piloté une voiture d'essais Lynk & Co 03 TCR les deux jours.

The post Le Geely Group Motorsport accélère la production des Lynk & Co WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.