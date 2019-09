Le Geely Group Motorsport ouvre les commandes de la Lynk & Co 03 TCR victorieuse en WTCR

Les commandes sont désormais ouverte pour la Lynk & Co 03 TCR, multiple vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

La voiture développée par Geely Group Motorsport est utilisée par Cyan Racing et Cyan Performance en WTCR / OSCARO.



Toutefois, à partir du premier trimestre 2020, davantage d'équipes clientes pourront prendre livraison de la Lynk & Co 03 TCR avec la Chine comme marché cible initial.



"Nous sommes ravis de mettre lea Lynk & Co 03 TCR à la disposition d'un plus grand nombre d'équipes clientes en 2020 après l'avoir introduite sur la scène internationale avec le programme très réussi du Cyan Racing ", a déclaré Victor Yang, Vice Président de la Communication chez Zhejiang Geely Holding Group.



Alexander Murdzevski Schedvin, responsable du sport automobile chez Geely Group Motorsport, a ajouté : " Nous sommes très heureux de continuer à développer la passion pour la marque Lynk & Co et pour le sport en accueillant de nouvelles équipes dans notre programme de courses clients. En commençant par le plus grand marché de Lynk & Co, la Chine, notre ambition est d'augmenter successivement le nombre de clients."



"La catégorie TCR, qui connaît un grand succès, offre aux équipes du monde entier un moyen rentable et compétitif de participer à des compétitions de sport automobile de haut niveau, et nous sommes déterminés à y prendre une part croissante."

