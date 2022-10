Nestor Girolami, l'un des candidats au titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup, s'est réjoui d'un titre en TCR Europe "bien mérité" pour son petit frère Franco.

Au volant d'une Audi RS 3 LMS,Girolami Jr(photo de gauche) s'est assuré le titre continental en décrochant les points nécessaires dès les qualifications au Circuit de Barcelona-Catalunya samedi.



Après être monté sur le podium de la course 1, à la troisième place, l'Argentin a ensuite remporté sa quatrième victoire de la saison en gagnant la course 2 le dimanche, dans le cadre d'un doublé pour le Comtoyou Racing.



Sur Facebook,Néstor Girolami(photo de droite) a écrit que son frère avait réalisé une"saison incroyable", ajoutant :"En tant que ton frère, c'est une grande joie de voir tes succès et j'ai hâte de voir ce qui est à venir et de continuer à partager notre passion. Je te souhaite le meilleur pour ton avenir, je ne doute pas que nous nous battrons très bientôt sur la piste comme nous l'avons toujours fait".



L'Argentin Franco Girolami a ainsi imité Mikel Azcona, le Goodyear #FollowTheLeader du WTCR, en remportant le titre TCR Europe.



De son côté,Tom Coronel, pilier du WTCR et lui aussi présent à Barcelone, a terminé deuxième dans les deux courses. Le Néerlandais, soutenu par DHL, a talonné le pilote HondaJack Youngdans la course 1 avant de suivre son coéquipier Girolami dans la course 2.Frédéric Vervisch, multiple vainqueur du WTCR, a terminé quatrième et troisième des deux courses au volant d'une autre Audi RS 3 LMS Comtoyou, pour son retour à la compétition en voitures de tourisme.



Photo : Facebook.com/bebugirolamioficiald

