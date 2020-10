Yann Ehrlacher aborde le meeting de MotorLand Aragón en tant que Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] avec une marge de 22 points sur Esteban Guerrieri, le pilote de pointe de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, soutenu par Honda.



Bien que les projecteurs soient braqués sur le pilote français de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, Ehrlacher insiste sur le fait qu'il garde la tête froide.



"Être en tête du championnat ne me met pas plus de pression", a déclaré le jeune homme de 24 ans, dont l'oncle et coéquipier Yvan Muller est quatre fois champion du monde des voitures de tourisme de la FIA. "Nous avons été constants toute l'année et nous devons travailler dur pour continuer à l'être lors des deux dernières courses. La stratégie pour cette course est la même que pour la première, c'est-à-dire attaquer le plus possible et marquer beaucoup de points".



En plus de ses résultats dans la lutte pour le titre des pilotes, les efforts d'Ehrlacher, combinés à ceux de Muller, font que Cyan Racing Lynk & Co pointe à 30 points devant ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans la course au titre des équipes après 10 manches. L'équipe suédoise défend la couronne qu'elle a remportée lors de la WTCR Race of Malaysia la saison dernière.



