L'as du Cyan Racing Lynk & Co s'exprimait au sujet de sa deuxième victoire de l'année en WTCR sur la Nürburgring Nordschleife le mois dernier, alors qu'il se préparait pour les trois manches du Slovakia Ring de ce week-end.



"Avec les longues lignes droites et l'aspiration, il y a beaucoup d'endroits pour dépasser, surtout en début de course quand tout le monde est assez proche les uns des autres", a déclaré le Français de 24 ans. "Je m'attends à ce que les voitures soient très proches. Tout le monde peut attaquer à fond dans les courses parce que le [calcul du] lest n'est pas basé sur les performances en course. Nous aurons des courses vraiment intéressantes et passionnantes".