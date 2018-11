Le héros local Couto paré pour ses débuts en WTCR

André Couto sera le chef de file des six pilotes wildcars locaux pour les trois manches décisives du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO - et dispose du potentiel pour se battre pour les premières places sur sa Honda Civic Type R TCR.

Couto a remporté le Grand Prix de Formule 3 à Macao en 2000 et a participé huit fois à la célèbre Guia Race dans le cadre du Championnat du monde des voitures de tourisme FIA WTCC.



Bien qu’il ait écarté ses propres chances de victoires à Macao, il n'exclut pas une gross surprise. «On ne sait jamais», dit-il. «Théoriquement, je ne peux pas gagner, mais Macao, c'est Macao et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je me souviens d’une course lors de laquelle seulement quatre voitures ont terminé et que ce pourrait être l’un de ces week-ends. Il est important de rester sur la piste. "



Couto est enthousiasmé par la perspective de retourner à l'action en supertourisme mondial FIA lors de son épreuve à domicile. Il a déclaré: «J'ai couru en WTCC à la belle époque avec tous les bons pilotes et maintenant je vois que le WTCR est un peu dans ce même genre de période faste parce que la compétition est très difficile avec beaucoup de bonnes équipes, beaucoup de bons pilotes et de jeunes pilotes aussi."



"J'ai eu la chance d'assister aux courses à Ningbo et j'ai été très impressionné par la série, l'organisation et tout le reste, donc je pense que c'est exactement la bonne direction à prendre, l'endroit où il faut être."



Couto compte une expérience avec le MacPro Racing Team Honda après une pige en TCR en Chine plus tôt cette saison. "J'ai fait un week-end avec cette voiture et cette équipe", a-t-il expliqué. «J'ai gagné mais je sais que ce que je vais rencontrer ce week-end sera complètement différent. En tout cas, c’était un bon test pour moi d’avoir un peu de kilométrage dans la voiture car je suis habituellement un pilote de GT. ”



Quand on lui a demandé s’il ferait d’autres apparitions en WTCR OSCARO, Couto a déclaré: «Bien sûr que je suis ouvert à plus de courses dans cette catégorie, parce que je suis pilote de course, j’aime la course et les voitures de tourisme. C'est vraiment plaisant."

The post Le héros local Couto paré pour ses débuts en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.