Le héros local Mehdi Bennani salue la poursuite de la couverture en direct du WTCR par la chaîne 2M

La chaîne marocaine 2M poursuivra sa couverture en direct du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019 : une nouvelle que Mehdi Bennani a décrit comme une initiative "gagnant-gagnant" pour la chaîne et la série.

Le premier marocain à remporter une victoire dans une course automobile du championnat du monde FIA est un vainqueur en WTCR / OSCARO et constituera l'un des hommes forts de la #WTCR2019SUPERGRID au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, à partir du mois prochain, pour l'ouverture de la saison, à l'occasion de la WTCR Race of Morocco.



Comme en 2018, 2M diffusera en direct les 30 courses du WTCR / OSCARO, tandis que d'autres retransmissions en direct sont prévues depuis le Circuit Moulay el Hassan à Marrakech, où la bataille pour le titre 2019 débute du 5 au 7 avril. Bennani a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme.



"Il y a beaucoup de Marocains qui suivent 2M, non seulement à l'intérieur du Maroc mais aussi à l'extérieur," dit Benanni. "Cette couverture permet au WTCR d'étendre sa visibilité en Afrique, dans le monde arabe et aussi au Maroc. C'est gagnant-gagnant car 2M a le privilège d'avoir la possibilité de diffuser le sport automobile, ce qui n'était pas courant avant, et le championnat donne aussi en retour et profite de l'opportunité."



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, se réjouit également de cette nouvelle : "Le Maroc est un marché très important et en tant qu'hôte de l'événement d'ouverture de la saison, nous sommes très heureux que les fans du pays puissent profiter en direct et en clair à la télévision d'une série de voitures de tourisme très excitante et compétitive pendant toute la saison. Avec Mehdi Benanni établi comme l'un des meilleurs pilotes de supertourisme mondial, nous sommes certains qu'il y aura beaucoup de succès à suivre et à célébrer au cours de la saison."



Mohamed Mouslim, de 2M, a ajouté : "Nous sommes heureux de continuer à offrir l'émotion et l'excitation d'un championnat comme la WTCR - FIA World Touring Car Cup au public marocain tout au long de la nouvelle saison, surtout que Marrakech accueille la première course. Notre objectif principal reste de soutenir notre champion national, Mehdi Bennani, à qui nous souhaitons les meilleurs résultats possibles, ainsi que la promotion du sport automobile au Maroc."

The post Le héros local Mehdi Bennani salue la poursuite de la couverture en direct du WTCR par la chaîne 2M appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.