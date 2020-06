Le jeune talent Attila Tassi en vedette du nouveau podcast WTCR Fast Talk presenté par Goodyear

-

Attila Tassi n'a jamais été destiné à être un pilote de course. Sa famille n'a jamais baigné dans le milieu, tandis que le hockey sur glace a satisfait son instinct de compétition dès l'âge de cinq ans. Mais deux événements ont déclenché un changement de direction pour le jeune homme de Budapest, comme il le raconte à Martin Haven dans la première partie de son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear.

Un "très gros accident" sur son vélo de BMX lui a causé une fracture du crâne et ses parents ont espéré qu'il envisagerait une autre voie. Au même moment, des vacances en famille - lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, entre autres - lui ont donné l'occasion d'essayer un karting. C'est le début de son aventure en sport automobile qui se poursuivra en 2020 lorsqu'il rejoindra l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, sur une Honda, pour une deuxième saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup, en tant que coéquipier de Tiago Monteiro.



"Il y avait une piste de karting à côté du circuit d'Abu Dhabi", se souvient Tassi. "J'ai toujours regardé la Formule 1, alors j'ai commencé à faire quelques tours [sur la piste de karting]. Nous nous y sommes retrouvés de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. Quand nous sommes revenus en Hongrie, nous avons cherché les meilleurs championnats [pour courir en kart] et j'ai [remporté] deux championnats amateurs de kart. Mais nous avons cette très bonne règle en Hongrie qui veut que si vous faites ce test, vous pouvez commencer à faire des championnats à l'âge de 12 ans dans la Suzuki Cup".



Si l'on se penche sur sa première course neuf ans plus tard, la confiance en soi qui l'avait poussé à l'époque à se surpasser est encore bien présente aujourd'hui - et a clairement joué un rôle dans la décision de Honda de l'engager comme pilote officiel pour 2019.



"Mes parents et mon équipe s'attendaient à ce que je sois trop enthousiaste et que je fasse des erreurs, mais ce n'est pas mon style", déclare Tassi à propos de son premier week-end de course en 2012. "Je ne suis jamais trop excité, heureusement, car il y a des moments où l'on peut facilement faire des erreurs si on est trop excité. J'ai été poussé en tête-à-queue, mais nous avons calculé dans notre stratégie de course que la première course serait très délicate, sans expérience et avec beaucoup de voitures autour. Mais très vite, c'est devenu tout à fait gérable".



Tassi avait besoin d'oreillers sous son siège et de rallonges de pédales pour pouvoir prendre la piste au volant de sa Suzuki Swift, ce qui a suscité l'inquiétude de ses parents qui craignaient qu'il ne soit pas... à la hauteur. "Quand j'étais enfant, je regardais toujours la Formule 1 et je voulais essayer autre chose [que le hockey]", dit Tassi. "Mes parents avaient peur [de la course] plus que du hockey et du BMX. À ce stade, je ne pensais pas à l'ampleur du risque, mais tout sport comporte pour soi. Mais si vous faites ce que vous aimez, je pense que c'est ce qui est le mieux".



Le succès en Suzuki est venu rapidement pour Tassi et avant la fin de la saison 2015, il avait fait ses débuts dans la SEAT León Eurocup. Après trois saisons en TCR, avec notamment la deuxième place derrière Jean-Karl Vernay en 2017 en TCR International Series au sein de l'équipe co-détenue par son héros Norbert Michelisz, Tassi était prêt pour le WTCR, une série qu'il a rejoint à temps plein pour 2019 au volant d'une Honda KCMG.



"Je voulais être pilote de Formule 1 mais quand j'ai grandi, en voyant les opportunités et en réalisant que la Hongrie était un pays relativement petit, [j'ai réalisé] que la Formule 1 allait être très, très difficile", dit Tassi, qui a eu 21 ans la semaine dernière. "Et je n'arrivais pas à atteindre les pédales dans la monoplace, que j'ai testée une fois au Hungaroring."



"Dávid Bari [copropriétaire de M1RA] est venu chez moi avec Norbi, ils m'ont dit ce qu'ils pouvaient offrir et quand j'ai rencontré Norbi, qui est mon idole en Hongrie, j'ai voulu le suivre, travailler avec lui et apprendre de lui. C'était une très grande opportunité, une fois dans une vie et on ne sait jamais ce que l'on aura après. J'ai terminé deuxième derrière Jean-Karl".



