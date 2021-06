Alors que le Champion en titre Yann Ehrlacher et le jeune champion en devenir Attila Tassi se sont imposés lors de la WTCR Race of Portugal sur le Circuito do Estoril, Tiago Monteiro a vécu une terrible frustration à domicile.

Le Français Ehrlacher, le roi du WTCR, 24 ans seulement et champion en titre, a remporté la Course 1, suivi de ses coéquipiers de l'équipe Cyan / Lynk & Co, le Français Yvan Muller et l'Uruguayen Santiago Urrutia. Tiago Monteiro menait la Course 2 après qu'Esteban Guerrieri, le détenteur de la pole, ait connu un envol difficile, mais le héros local a été contraint de rentrer aux stands lorsque le côté droit du capot de sa voiture s'est ouvert.Son coéquipier de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Attila Tassi, a ainsi pu remporter sa première victoire en WTCR à l'âge de 22 ans et 13 jours, faisant du Hongroisle plus jeune vainqueur de l'histoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup.Jean-Karl Vernay est arrivé au Portugal en tant que Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), mais le Français a abandonné dans la course 1 sur sa Hyundai et a perdu son fauteuil de leader au profit de Monteiro. Mais le tricolore a ensuite retrouvé la première place du classement (et la veste bleue qui va avec), en terminant deuxième dans la course 2 pour l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Norbert Michelisz, du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, est monté sur son premier podium de 2021 au volant d'une autre Elantra N TCR.Monteiro a terminé quatrième de la course 1, une place devant Guerrieri. Mikel Azcona est passé de la 13e à la sixième place sur sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport, mais une pénalité d'après-course l'a fait chuter à la 10e place. Tassi a également été pénalisé et a terminé septième derrière Thed Björk. Gilles Magnus, qui a remporté un doublé avec les trophées FIA Junior Driver/WTCR Trophy au volant de son Audi RS 3 LMS de deuxième génération gérée par Comtoyou Racing, a terminé huitième, suivi de Rob Huff, dont les points étaient les premiers depuis son retour en WTCR.Après que des dommages aux pneus aient privé Gabriele Tarquini d'un podium dans la course 1, l'Italien s'est battu pour remonter jusqu'à la quatrième place dans la course 2 devant Urrutia, Ehrlacher, Björk et Guerrieri après l'envol raté de ce dernier. Les anciens champions FIA World Touring Car Muller et Huff complètent le top 10. Magnus a réalisé un nouveau doublé FIA Junior Driver/WTCR Trophy, Jessica Bäckman étant deuxième dans les deux catégories pour Target Competition. Son frère aîné Andreas a obtenu son premier point WTCR avec une 15e position dans la course 1.Tassi, quant à lui, a eu une double raison de se réjouir en remportant le TAG Heuer Best Lap Trophy, en plus de sa victoire dans la seconde manche."C'était une bonne course. C'est vraiment bien pour l'équipe, merci à eux parce que nous avons eu des moments assez difficiles. Nous avons eu du mal en performance pure mais, avec la grille inversée, nous avons réussi à aller chercher ces points et ce résultat. J'aurais préféré gagner la course principale, mais je m'en contente bien volontiers. En ce qui concerne la course, ma seule opportunité de dépassement était au départ. Nous avons réussi notre envol et j'ai réussi à le doubler [Tarquini] par l'intérieur. La voiture de sécurité ne m'a pas rendu la vie facile, mais le restart s'est bien passé, j'ai dû défendre pendant quelques tours parce qu'avec la vitesse de pointe de mes poursuivants, ce n'est pas facile de se battre. Mais ensuite [Gabriele Tarquini] a crevé et nous avons terminé la course comme ça. Il y avait des débris partout, il y avait des choses à gérer. C'était la première fois que je courais ici avec une voiture de tourisme, donc avec l'expérience, il y a des choses à améliorer. Mais ce sont de bons points et je suis vraiment heureux de ce podium d'équipe.""Oui, ce n'était pas si facile d'y parvenir [à cette victoire]. D'abord, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir monter sur le podium avec Tiago, comme nous en parlons depuis si longtemps. Après son problème, je ne sais pas combien de tours nous avons fait, mais j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Comme j'avais un problème de radio, je n'avais aucune information sur le rythme ou quoi que ce soit, et puis j'ai vu que les Hyundai nous rattrapaient très vite, alors je me concentrais tour par tour sur ma sortie de la ligne droite principale et de la ligne droite opposée pour ne pas leur donner une opportunité. A chaque tour, je me concentrais à 110% et à la fin ça a fini par payer, je suis donc très heureux. Merci à l'équipe ALL-INKL, pour le travail incroyable, à Honda. C'est juste un week-end incroyable."