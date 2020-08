Le King sur le Ring : le champion WTCR Michelisz invité en TCR Allemagne

-

Norbert Michelisz va prendre un avantage sur ses rivaux du championnat WTCR — FIA World Touring, Car Cup, avant le lancement de celui-ci, en courant “pour de vrai” en ADAC TCR Allemagne, au Nürburgring, ce week-end.

Après n’avoir couru qu’en ligne pour l’instant en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, Michelisz va piloter la voiture VIP du Hyundai Team Engstler, dévolue précédemment au premier pilote titré en WTCR, Gabriele Tarquini, et à l’un des pilotes Hyundai en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, Thierry Neuville.



“C’est toujours un gros challenge de participer à un nouveau championnat”, dit le Hongrois, qui a coiffé la couronne WTCR 2019, avec sa Hyundai du BRC Racing Team, lors de la Super Finale de Sepang en décembre dernier.“Et c’est on ne peut plus vrai cette fois, car je n’ai jamais conduit sur le petit tracé Grand Prix du Nürburgring. Mais en tant que pilote de course, on recherche toujours des défis et je suis très content d’avoir la chance de courir en ADAC TCR Allemagne ce week-end.”



Et Michelisz d’ajouter :“Le TCR Allemagne est un des meilleurs championnats TCR nationaux, et on a vu ces dernières années que les pilotes qui sont devant peuvent aussi remporter des succès dans d’autres séries internationales du TCR.”



Après la manche de l’ADAC TCR Allemagne de ce week-end, la prochaine visite de Michelisz sur le Nürburgring est prévue pour la WTCR Race of Germany, du 24 au 26 septembre. Ses adversaires du WTCR et lui courront alors sur l’emblématique Nordschleife de 25,378 kilomètres.

