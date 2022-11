Mikel Azcona, le Goodyear #FollowTheLeader du WTCR – FIA World Touring Car Cup, est le principal bénéficiaire au nouveau classement du TCR World Ranking cette semaine.

L'Espagnol a remporté la première course de la WTCR Race of Bahrain pour la BRC Hyundai N Squadra Corse vendredi soir dernier et est ainsi passé de la sixième à la quatrième place au classement mondial du TCR.



Avec la WTCR Race of Saudi Arabia qui accueillera les deux dernières manches de la saison la semaine prochaine, Azcona peut se hisser dans le top 3, d'autant plus que Ma Qing Hua et Yann Ehrlacher - actuellement deuxième et troisième au classement mondial TCR - ne sont pas inscrits à l'épreuve du Jeddah Corniche Circuit.



Le vainqueur du titre TCR Europe, Franco Girolami, qui a fait ses débuts en WTCR à Bahreïn au volant d'une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing, reste en tête du classement mondial TCR. CliquezICIpour plus d'informations.

