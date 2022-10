Le #FollowTheLeader du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Mikel Azcona, demeure en sixième position de la dernière mouture du TCR World Ranking, alors que Frédéric Vervisch, quatre fois vainqueur en WTCR -, s'invite dans le top 10.

Lancé par le Groupe WSC la semaine dernière, le TCR World Ranking met en lumière les performances de tous les pilotes qui pilotent des voitures aux spécifications TCR dans n'importe quelle série sanctionnée par le TCR dans le monde.Depuis le 1er janvier 2021, les résultats de chaque pilote sont enregistrés avec les résultats pondérés par deux coefficients ; la série à laquelle le pilote a participé ainsi que le nombre de partants dans chaque course.La pondération des différentes séries est divisée en cinq catégories : internationale, régionale, nationale, endurance et autres courses sprint. Le second coefficient prend en compte le nombre de voitures participant à chaque épreuve, les épreuves comptant plus de 20 voitures étant les mieux notées.Les 20 derniers résultats de course sont pris en compte, tandis que les pilotes qui n'ont pas couru pendant plus de 30 semaines commenceront à voir leurs résultats les plus anciens supprimés jusqu'à leur retour à la compétition.Avec seulement deux ans de résultats, le classement mondial TCR contient les scores de 928 pilotes, avec environ 320 résultats de course par an contribuant au calcul.Le classement mondial TCR sera mis à jour à minuit (heure d'Europe centrale) chaque mercredi. Pour plus de détails, consultez le site www.tcr-worldranking.com