Ehrlacher a battu son oncle en remportant sa troisième victoire en WTCR et sa première pour Cyan Racing Lynk & Co, après une belle performance affichée sur le circuit de Zolder.



Muller - quadruple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA - a déclaré par la suite : "Je n'ai pas pu suivre son rythme. Il était plus rapide que moi. C'est pourquoi je suis heureux de cette deuxième place. Pour moi, c'est comme une victoire. Nous avons fait la même chose en Chine l'année dernière où nous étions premier et deuxième et maintenant nous faisons le contraire [je termine derrièr e lui], je suis donc très heureux de cela."



"C'est assez fantastique de partager cela dans la même famille, j'ai plus que le double de son âge. Je lui ai appris tout ce que je sais depuis qu'il a 17 ans, donc c'est parfait. Le timing est parfait".



"La course s'est très bien passée et je suis vraiment content", s'est réjouit Ehrlacher. "Avec un podium "familial" avec Yvan, on peut dire que notre week-end est réussi."



La saison WTCR 2020 se poursuit sur la Nürburgring Nordschleife du 24 au 26 septembre. Ehrlacher se dirige vers l'Allemagne avec le statut Goodyear #FollowTheLeader, 22 points devant Muller.