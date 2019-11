Vainqueur en WTCR / OSCARO, Frédéric Vervisch va relever un deuxième défi en autant de semaines, tentant de remporter l'Intercontinental GT Challenge en Afrique du Sud ce week-end.

Suite à sa participation à la WTCR Race of Macau du 14 au 17 novembre, avec un meilleur tour en course et trois arrivées dans le top 15 pour Comtoyou Team Audi Sport, Vervisch sera associé à Kelvin van der Linde et Dries Vanthoor pour les 9 Heures de Kyalami dans une Audi R8 LMS engagée par WRT.



Et après avoir remporté la manche précédente de l'IGTC, à savoir les 10 Heures de Suzuka en août, le Belge est troisième au classement général de l'IGTC, à six points du leader.



Si Vervisch a du succès dans sa quête de titre, cela conclura une mémorable saison en Endurance pour ce pilote populaire de WTCR / OSCARO, qui a remporté les courses de 24 heures tenues à Dubaï et au Nürburgring cette année.



Photo :Audi Sport customer racing / Bildagentur Kräling

The post Le marathonien du WTCR va-t-il encore gagner ? appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.