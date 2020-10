Pas au sommet de sa forme en Slovaquie et en Hongrie, le champion du monde des voitures de tourisme de la FIA 2017 a réussi à se qualifier pour la Q3 et devrait prendre le départ de la troisième course sur le MotorLand Aragón dimanche, en deuxième position derrière le détenteur de la pole position, Gilles Magnus.



"J'ai eu deux week-ends où je n'étais pas en forme, je n'ai pas réussi, ça s'est enchaîné de la mauvaise manière", a déclaré le Suédois. "Etre en bonne position ici, faire le tour le plus rapide ou être dans le top 3 est une sensation fantastique, tous les pilotes aiment ça, je suis donc content pour ça".



Cependant, alors que ses coéquipiers Yann Ehrlacher et Yvan Muller, qui se battent pour le titre, ont peiné à trouver le rythme dans leurs Lynk & Co 03 TCR, Björk admet que ces contre-performances atténuent son plaisir.



"Nous sommes ici pour nous battre pour le championnat avec Yann, et aussi avec Yvan", a expliqué Björk. "Se retrouver dans cette situation avec Yann n'est pas l'optimum pour nous et l'équipe".



De son côté, le coéquipier de Björk, Santiago Urrutia, de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, a également impressionné en réalisant le troisième meilleur temps lors des qualifications.