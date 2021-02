Ayant livré au Team MA:GP une Lynk & Co 03 TCR que le propriétaire et pilote Mattias Andersson utilisera sur la saison à venir du STCC TCR Scandinavia, sa 21e dans ce championnat (un record), Geely Group Motorsport espère connaître encore plus le succès dans la catégorie TCR tout en développant son activité de compétition client.

En plus de gagner en WTCR, une autre structure cliente de Geely Group Motorsport, Teamwork Motorsport, a mené Ma Qinghua au titre pilotes du TCR China en 2020, avec une de ses Lynk & Co 03 TCR.

Alexander Murdzevski Schedvin, le patron de Geely Group Motorsport, a déclaré : “Nous nous réjouissons d’accueillir Mattias Andersson dans notre famille qui s’agrandit en compétition client. Aucun pilote n’a plus d’expérience du STCC que Mattias, et nous suivons sa progression de près.”

Et Andersson d’ajouter : “Je suis comblé d’entamer un nouveau chapitre en STCC avec une voiture très spéciale. J’ai vu les succès de la voiture en WTCR et TCR China, et il n’y avait pas à hésiter. J’ai terminé sixième au général l’an dernier et mon but pour 2021 est de gagner au moins trois positions dans le classement final.”