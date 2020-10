Après avoir laissé son coéquipier Ehrlacher, du Cyan Racing Lynk & Co, prendre la tête, Muller l'a protégé du peloton de chasse pour le reste de la course des 14 tours en assurant un doublé pour l'équipe basée en Suède.



"Yvan m'a laissé passer et a couvert mes arrières pendant toute la course, c'était donc un véritable travail d'équipe et je suis vraiment reconnaissant pour cela", a déclaré Ehrlacher.



"C'est un excellent résultat et un bon effort de la part de tous les membres de l'équipe", continue Muller. "C'était une course difficile et nous nous sommes battus avec acharnement, ce que nous devons sans aucun doute continuer pour les dernières courses".



"C'est pourquoi j'ai gardé un écart assez important pour donner un peu d'air à Yann au cas où JK [Vernay] pourrait me dépasser. Et en même temps, je voulais avoir une piste dégagée devant moi car quand on suit une voiture de trop près, on a un gros sous-virage. Il ne servait à rien de rester derrière Yann car je ne voulais pas l'attaquer".