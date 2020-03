Le numéro du showman : Coronel pour la 500e en WTCR en 2020

Tom Coronel visera son 500e départ en 2020 en repartant pour une nouvelle campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Connu sous le nom de The Showman pour sa capacité à attirer l'attention partout où il va, le très charismatique Néerlandais, champion automobile, entrepreneur, expert de la télévision et star de YouTube n'a pas manqué une saison de supertourisme FIA depuis que le WTCC a été rétabli en 2005. Et il reste l'un des acteurs les plus populaires de la famille du World Touring Car.



Après avoir entamé l'année 2020 avec son meilleur Dakar à ce jour en accompagnant son frère jumeau Tim à la 27e place du classement général, Coronel, 47 ans, se concentre désormais sur sa prochaine campagne en WTCR. Il continuera à représenter l'équipe belge Comtoyou Racing, cette fois au volant d'une Audi RS 3 LMS.



Une connexion Comtoyou importante pour Coronel

"Pour moi, il est important de courir avec la même équipe sur le long terme", a déclaré le colonel. "L'année dernière, Comtoyou et moi avons fait un bonne association. La coopération a été agréable pour les deux parties et maintenant nous sommes passés à l'Audi. L'équipe a également de l'expérience avec cette marque. Pour moi aussi, Audi n'est pas tout à fait nouveau : J'ai couru avec une Audi lors des 24 heures du Mans en 2001. En octobre de l'année dernière, lors du TCR Spa 500, Audi a manifesté son intérêt pour une coopération avec l'équipe et avec moi comme pilote. J'étais rapidement intéressé, d'autant plus qu'Audi est impliqué dans ce projet de différentes manières.



"Techniquement, l'Audi présente de nombreuses similitudes avec la CUPRA que j'ai pilotée l'année dernière, mais la RS 3 m'a vraiment surpris lors de mes premiers essais en Espagne avec les pneus Goodyear, la nouveauté de cette année. Elle est différente à plusieurs égards et j'ai un bon ressenti. Nous savons aussi déjà que nous allons faire d'autres essais avant le premier week-end de course pour mettre au point la voiture".



Nouvelle année, nouveau numéro, grand numéro

Ayant couru avec le numéro 50 en 2019 pour marquer les célébrations du demi-siècle de son fidèle partenaire DHL, Coronel utilisera le 31 en 2020, qui sera sa 31e saison de course.



"Je me suis pris le temps de faire le point avec quelques personnes pour analyser mon histoire en course", a expliqué Coronel. "Si l'on prend en compte les séries qui ont précédé l'actuelle WTCR [ETCC, WTCC], ma course avec la BMW de Carly Motors à Estoril et les courses européennes du TCR, cela fait 413 courses. Il n'y a personne d'autre qui ait couru dans ce championnat depuis si longtemps. Si l'on ajoute à cela mes autres courses de voitures de tourisme, comme celles avec la Citroën AX, la BMW du championnat néerlandais des voitures de tourisme et plus encore, le total est de 484 courses. Avec 20 courses WTCR prévues pour la saison à venir, mon total dépassera les 500 courses de voitures de tourisme cette année. Un exploit unique que nous célébrerons en conséquence".



Le Tom Coronel Racing de retour à la télévision

Les activités de Tom Coronel seront à nouveau couvertes sur la chaîne néerlandaise RTL 7 dans le cadre du World Tom Coronel Racingprogramme. "Mes courses dans les différentes classes seront diffusées sur RTL 7", a déclaré Coronel. "Je vais de nouveau utiliser la TomCam pour obtenir des images des coulisses pendant les week-ends de course". RTL 7 diffusera également les courses de la WTCR en 2020.



Les fidèles partenaires du Coronel à bord pour 2020

Coronel est soutenu par les entreprises suivantes pour la saison 2020 : DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige Kaas voor Kerels, Ireckonu, Bouwgroep Dijkstra Draisma, FEBO, Intrax Suspension, 4.Brands, ASC Group, P1 racewear, Super-B, CM et Copernica.

The post Le numéro du showman : Coronel pour la 500e en WTCR en 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.