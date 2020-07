Le pari de Monteiro en Esports WTCR à Macao a payé

-

Tiago Monteiro a signé son premier podium en championnat de présaison Esports WTCR, remontant de la 12e place sur la grille lors de la course 2 de Macao sur sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Dans la version virtuelle du Circuito da Guia, où il a décroché le premier podium sur une Honda Civic dans le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2012, Monteiro a été récompensé après avoir évité les embûches lors de la deuxième course, marquée par des incidents, hier soir.



Après avoir été victime innocente de l'accrochage entre Aurélien Comte et Tom Coronel dans la course 1, qui a conduit à son abandon immédiat, le Portugais a en revanche su passer au travers d'un carambolage entre plusieurs voitures dans le premier tour de la course 2, qui a éliminé ses collègues pilotes Honda, ce qui lui a permis de passer en peu de temps de la 12e à la quatrième place.



Monteiro a ensuite passé la majeure partie de la course à défendre sa position, avant de prendre la troisième place lorsque Mikel Azcona s'est arrêté à la sortie de l'épingle à cheveux Melco, dans l'avant-dernier tour, en raison d'un problème de direction.



Monteiro a ensuite résisté à la pression dans le dernier tour pour conserver sa troisième place, qui lui a permis de rejoindre ses collègues pilotes Honda, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri et Attila Tassi, en tant que pilotes ayant signé un podium dans le championnat de pré-saison Esports WTC.



Il s'agit également du deuxième podium de cette épreuve de Macao pour la version virtuelle de la Honda Civic Type R TCR, après la troisième place obtenue par Girolami dans la course 1.



"Je ne m'attendais certainement pas à un podium", a déclaré Monteiro. "Macao est un pari dans la vie réelle et cela s'est avéré être exactement la même chose ici virtuellement - tout peut arriver, et il suffit d'être sur la piste et au bon endroit. La première course a été un désastre ; j'ai été poussé et je me suis crashé à Lisbo et c'était fini. Dans la deuxième course, j'ai essayé d'assurer un peu plus, mais il y a eu quand même beaucoup d'accident. Heureusement, cette fois-ci, j'ai pu les éviter. Le gros pari de Macao a payé cette fois-ci ; ce fut un challenge difficile sur ce championnat de simracing, je suis donc très heureux de ce podium".

WTCR Esports WTCR : le point au championnat avant la finale de Sepang IL Y A 3 HEURES

The post Le pari de Monteiro en Esports WTCR à Macao a payé appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Michelisz : j’ai été chanceux HIER À 07:00