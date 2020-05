Le petit garçon qui a accompli son rêve : Guerrieri révèle une vie qui sort de l’ordinaire dans le

-

Si Esteban Guerrieri faisait encore mieux que l'an passé en remportant le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup cette saison, il s'agira d'un nouvel exploit à ajouter à la liste de réussite du pilote argentin qui a commencé avec peu de moyens, qui n'a jamais disposé de grand chose, mais qui a toujours su être au rendez-vous lorsqu'on lui en a donné l'occasion.

Apprendre de tout et prendre sa chance contre toute attente : c'est le résumé de la carrière d'Esteban Guerrieri, et c'est le sujet de la dernière édition du podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear et animé par Martin Haven, la voix du WTCR.



Dans la première partie, disponible à partir de 12h00 CET (6 mai), Guerrieri parle de son improbable ascension, qui a débuté par le karting en loisir un samedi matin à Buenos Aires au début des années 1990, à la célébration sur le podium à Silverstone avec un morceau de ruban adhésif couvrant sa bouche, alors qu'il vient de battre l'actuel pilote de Formule 1 Renault, Daniel Ricciardo, avec une manoeuvre mémorable dans le dernier tour.



En cours de route, il a pris le dessus sur certains des meilleurs, a négocié des accords à la limite du bizarre, a manqué plusieurs grosses occasions, a pleuré et ri mais n'a jamais cessé de croire en sa chance parce que "quelque chose va arriver", se souvient l'homme âgé de 35 ans sur WTCR Fast Talk.



"D'une certaine manière, j'avais ce rêve en moi", se souvient-il. "Je n'étais qu'un enfant avec ce rêve et c'est ce que je dis à tous les enfants avec lesquels je peux parler : de ne jamais cesser de rêver et de suivre ce feu qui est en vous. Continuez à y croire et quelque chose se passera".



À huit ans, la vie de Guerrieri a changé à jamais, lorsque le karting est devenu un passe-temps plus sérieux et qu'il a changé d'école, essentiellement à cause de quelque chose qu'il a entendu de son idole Ayrton Senna dans une interview. Et huit ans plus tard, à l'âge de 16 ans, il a laissé derrière lui le confort de sa maison pour se rendre en Italie afin de poursuivre son rêve improbable.



"Quand j'étais en deuxième année, j'ai entendu Ayrton Senna dire dans une interview que pour devenir pilote de Formule 1, il fallait être à l'aise avec les ordinateurs et la télémétrie, et bien sûr parler anglais", raconte Guerrieri. "J'ai demandé à ma mère d'aller dans une école bilingue pour apprendre l'anglais. Ils m'ont changé pour une école bilingue et j'ai appris l'anglais parce que j'avais dans l'idée de venir courir en Europe."



En fait, les matins où je ne voulais pas me réveiller pour aller à l'école, j'ai dit à ma mère : "Quand j'aurai la chance d'aller courir en Europe, tu me laisseras y aller, n'est-ce pas ? Elle me répondait : "Oui, Esteban, mais maintenant il est temps d'aller à l'école, alors réveille-toi".



Avec ses parents - et son frère et sa sœur aînés - qui soutiennent sa carrière principalement par des encouragements, Guerrieri a remporté le titre de champion argentin de Formule Renault en 2000 et a obtenu une bourse pour disputer la série équivalente en Italie en 2001.



Bien qu'il soit rentré chez lui sans le sou, il a toujours su rebondir, pour finalement atteindre le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2016 après avoir remporté de nombreuses victoires en monoplaces européennes. La saison dernière, il a terminé deuxième derrière Norbert Michelisz en WTCR au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Le podcast WTCR Fast Talk de Guerrieri, présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus du WTCR, est disponible en deux parties sur FIAWTCR.com à partir de 12h00 CET aujourd'hui (mercredi), la deuxième partie étant disponible à partir de 12h00 CET vendredi (8 mai).



CONTENU DE LA PARTIE 1 (disponible à partir du 6 mai)

02m05 : Un balcon à Barcelone



03m16 : Entraînement et séances de simulation pendant la quarantaine



04m10 : Un père passionné de pilotage et une mère qui donne un coup de main



05m15 : Quand les morceaux de bois font la différence



06m25 : L'enthousiasme est reconnu



06m45 : Le karting pour de vrai commence à huit ans



07m43 : Le succès grimpe en flèche mais les finances chutent



08m15 : Plus d'argent signifie plus de karting en 1999...



09m28 : ...jusqu'à un "moment clé" lors d'une réunion de famille



10m29 : Succès en Formule Renault argentine avec l'ex-pilote Luciano Crespi



12m25 : En route vers l'Europe avec José María López



13m28 : Quitter la maison après avoir suivi les conseils d'Ayrton Senna pour apprendre l'informatique et l'anglais



14m52 : Un enfant avec un grand rêve



15m43 : Arriver en Europe, partager une maison et une PlayStation avec López



17m06 : une promesse en 2001, mais des problèmes budgétaires ont ensuite lourdement pesé



18m00 : Déménagement en Suisse dans le cadre de la mise en place d'un plan de sauvetage



18m55 : Succès en Formule Renault allemande en 2002 avec Jenzer Motorsport



19m55 : Un titre crucial à son retour en Italie



20m38 : devient champion d'Europe de Formule Renault en 2003



20m41 : De grands espoirs pour 2004 mais des espoirs bientôt anéantis lorsque le soutien argentin prendra fin



23m14 : Un champion sans rien



23m25 : Impressionner Toto Wolff



24m32 : Retour en Europe et à une vieille Peugeot 306 pour un voyage à Monaco



25m49 : Refuser Toto



26m30 : Le salut par la F3 italienne avec une offre inhabituelle



27m10 : Emprunter de l'argent pour s'envoler vers Barcelone afin de pouvoir tester la Formule 3000



28m16 : En route pour Imola après que l'ancien directeur Julio Gutierrez soit venu à la rescousse



30m25 : Prendre un bus pour faire un test avec l'équipe Arden de Christian Horner



32m20 : la Formule 3 passe de Mercedes à Toyota



33m25 : A la rencontre de Hamilton en 2005



34m05 : Soutien de Mercedes en 2006 après le test de Hockenheim devant Hamilton



35m20 : Retour en Argentine après que les espoirs de DTM se soient envolés



36m22 : Lumière toujours au bout du tunnel



36m58 : Un coup de téléphone d'Angleterre ravive le rêve de Formule 1 pour 2007



38m00 : promotion en Formule Renault 3.5 en 2008



38m45 : Super voitures en Formula Superleague pour 2009



40m05 : Retour en Formule Renault 3.5 au MotorLand Aragón



42 millions d'euros : pas d'argent pour l'Indy Lights en 2010 après un test concluant



42m38 : Les plans pour terminer l'université en Argentine interrompus quand Igor Salaquarda offre une solution de secours



43m43 : La victoire à Spa-Francorchamps offre un nouvel espoir et une chance de test à Monaco



45m02 : La victoire avec ISR dans une course "à domicile" garantit un baquet à plein temps en Formule Renault 3.5



46m40 : Les espoirs sont permis en Hongrie



47m36 : Rebondir à Hockenheim



48m30 : Désillusions à Silverstone



51m00 : Une vengeance parfaite et une célébration sur le podium avec du ruban adhésif



Après avoir écouté Norbert Michelisz, Yvan Muller et Tom Coronel lors des trois premiers épisodes de WTCRFast Talk, Tiago Monteiro sera le prochain pilote à dévoiler les dessous de sa carrière dans le podcast.

