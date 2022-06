Ma Qing Hua s’élancera depuis la pole position pour la Course 2, dont la grille de départ est partiellement inversée, dans le cadre de la WTCR Race of Spain.

Le pilote Cyan Performance Lynk & Co, qui court au MotorLand Aragón pour la première fois, ayant terminé dixième de la session Q2 en qualification, sa Lynk & Co 03 TCR prendra le départ de la seconde manche du jour en première position, demain.



Il sera rejoint sur la première ligne par Norbert Michelisz, de la BRC Hyundai N Squadra Corse, qui a été le neuvième plus rapide en Q2 avec son Elentra N TCR.



Le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona s’est classé huitième, ce qui signifie que le pilote local – et équipier de Michelisz – partira de la deuxième ligne, avec à ses côtés Dániel Nagy sur sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport.



La Course 1 de la WTCR Race of Spain doit débuter dimanche matin à 11h15, heure locale et de Paris, et la Course 2 à 15h15.

Ad

WTCR Flash Qualification WTCR : Magnus chipe à Berthon la pole position de la Course 1 IL Y A 2 HEURES

WTCR Flash Essais Libres 2 WTCR : Ehrlacher le plus rapide en Espagne IL Y A 4 HEURES