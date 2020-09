Le jeune Hongrois, qui pilote une Honda, se présente comme le pilote à battre sur la WTCR Race of Germany après avoir été le plus rapide lors des deux séances d’essais libres sur la Nordschleife du Nürburgring, cet après-midi.

“Nous devons observer les datas, car je ne suis pas encore en confiance dans chaque virage. Dans certains [c’est peut-être à cause de] mon pilotage, dans d’autres peut-être la voiture. Il faut prendre de très gros risques pour faire un tour, et je pense que j’en ai pris d’assez élevés. C’est comme ça, nous sommes des pilotes de course et nous devons prendre des risques.”