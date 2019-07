Le pilote de WTCR Leuchter s’impose (encore!) sur le Ring

Benjamin Leuchter s'est imposé une nouvelle fois sur la Nordschleife du Nürburgring. Après avoir remporté la Course 3 de la WTCR Race of Germany sur ce circuit légendaire, le mois dernier, il a mené sa Volkswagen Golf GTI TCR de Max Kruse Racing à la première place de sa catégorie et la 24e du classement général ce week-end lors de la quatrième manche du championnat VLN Endurance, l'Adenauer Rundstrecken-Trophy.

Associé à un autre spécialiste de la Nordschleife, Andreas Gülden, Leuchter a déclaré : “Je suis très satisfait que Max Kruse Racing soit enfin récompensé pour tout son dur travail. Nous avons placé la voiture en pole position et roulé du départ à l'arrivée sans même avoir semblé menacés. Cependant, ce qui me réjouit au moins autant est le fait que notre voiture junior [aux mains de Jasmin Preisig et Loris Pratte] ait fini deuxième, parachevant ainsi un doublé.”

Photo : Volkswagen Motorsport

